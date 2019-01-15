العيون .. اعتقال شخص يشتبه بانتمائه لتنظيم متطرف

هبة بريس

ألقت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن العيون بتعاون وتنسيق مع المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، القبض على شخص يشتبه بانتمائه لتنظيم ارهابي بحي 25 مارس 803 بنفوذ المقاطعة 18 بمدينة العيون ، ويدعى ( ع. ب ) .

وتم توقيف المعني بالأمر بعد محاصرة المكان ومداهمة المنزل الكائن بحي 25 مارس والذي تعود ملكيته لأصهار المدعو ( ع.ب ) بعدما توصلت الفرقة الأمنية بإخبارية تفيد أن المشتبه فيه له علاقة وطيدة مع التنظيم الإرهابي، المعتقل على خلفية اعتناق ايديولوجية تنظيم ” الدولة الاسلامية ” المتطرفة كان يعمل بمحل يتواجد بشارع الحزام،

وسيتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك لتحديد ارتباطاته المحتملة بمخطط ارهابي، وتأتي هذه العملية النوعية في إطار الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية للتصدي للتنظيمات الإرهابية التي تهدد استقرار المملكة.

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