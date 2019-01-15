تقديم 14 معتقلا أمام وكيل الملك بسبب احداث ملعب مراكش الكبير‎

ضاهر محمد – مراكش

قامت مصالح الشرطة بولاية امن مراكش صباح اليوم الثلاثاء، باحالت 14 شخصا على القضاء، من بينهم خمسة قاصرين، أوقفوا، أول أمس الأحد، للاشتباه في تورطهم بأحداث الشغب التي اندلعت خلال المباراة بين الكوكب المراكشي وأولمبيك آسفي، برسم الجولة 14 من الدوري المغربي للمحترفين، والتي تسببت في إلحاق خسار مادية كبيرة بملعب المدينة قدرت ب 40 مليون سنتيم.

وكشفت مصادر موثوقة لهبة بريس، ان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، قرر قبل قليل من زوال اليوم الثلاثاء، تمديد الحراسة النظرية في حق 14 معتقلا على خلفية أعمال الشغب التي عرفتها مباراة الكوكب المراكشي واولمبيك اسفي.

وعرفت احداث المبارات اقتلاع أزيد من 1100 كرسي، إلى جانب إحراق أرضية حلبة الملعب المطاطية بالشهب الاصطناعية، وتخريب بعض أجزاء المركب، حيث بلغت قيمة الخسائر 40 مليون سنتيم.

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