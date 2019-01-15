تركيا تأمر باعتقال 200 عسكري لصلتهم بغولن

هبة بريس - وكالات

ذكرت صحيفة “حريت” التركية، أن أنقرة أمرت باعتقال 192 شخصا للاشتباه في صلاتهم بشبكة الداعية التركي المعارض فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن “مكتب الادعاء في أنقرة، قال إنه أمر باعتقال 50 مشتبها بهم في صفوف الجيش، منهم ثلاثة برتبة مقدم و47 برتبة عريف”، بالإضافة إلى 55 شخصا يتهمهم باستخدام تطبيق “بايلوك” للتراسل.

وحظرت تركيا استخدام تطبيق “بايلوك”، في أعقاب محاولة الانقلاب 2016، قائلة إن “أنصار غولن استخدموه مساء 15 يوليو عام 2016، عندما حاولت مجموعة من الجنود المارقين الإطاحة بالحكومة وقتلوا نحو 250 شخصا”.

ونفى الداعية التركي فتح الله غولن الذي يقيم في منفاه الاختياري بالولايات المتحدة منذ عام 1999 نفى الاتهامات، وأدان محاولة الانقلاب.

وجاء في مقال الصحيفة، أن ممثل الادعاء في إقليم “قونية” وسط البلاد أمر باعتقال 50 شخصا منهم أفراد في الجيش ومن يتصلون بهم في شبكة غولن، فيما أمر ممثل الادعاء في إقليم “موغلا” باعتقال 15 عسكريا، كما أصدر نظيره في إقليم “قوجة ايلي”، أوامر باعتقال 22 شخصا جميعهم من العسكريين.

وسجنت السلطات في تركيا أكثر من 77 ألف شخص بانتظار محاكمتهم وعزلت أو أوقفت عن العمل نحو 150 ألفا من العاملين في الحكومة وأفراد الجيش وغيرهم في إطار عملية التطهير التي أعقبت محاولة الانقلاب.

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