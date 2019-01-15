احتراق إحدى حافلات “الخردة” وسط الدار البيضاء و الركاب ينجون بأعجوبة‎

هبة بريس – الدار البيضاء

تواصل حافلات العاصمة الاقتصادية للمملكة مسلسل حوادثها المثيرة للجدل و التي تفاقمت بشكل كبير في الآونة الأخيرة مما بات يطرح أكثر من علامة استفهام و يحمل المسؤولية لأكثر من جهة سواءا المكلفة بالتراخيص أو حتى المراقبة و كذا لمن يسمح بتجول حافلات مهترئة تفتقد لشروط السلامة بقلب واحدة من حواضر العالم التي تصنف نفسها ضمن مصاف المدن الذكية.

آخر هاته الحوادث ما وقع ظهر اليوم الثلاثاء بمنطقة المعاريف وسط الدار البيضاء و بالضبط في تقاطع شارعي الزرقطوني و آنفا، حيث احترقت حافلة للنقل الحضري بشكل كلي.

و لحسن الحظ تمكن ركاب الحافلة من النجاة بجلدهم بعد ان تدخل مواطنون لإنقاذهم و ذلك قبل حلول عناصر الوقاية المدنية التي تمكنت من السيطرة على الحريق و الذي أتى على مجمل الحافلة.

و كما هي العادة، فتحت عناصر الأمن تحقيقا في هاته الحادثة لتحديد ملابساتها و أسباب الحريق ، فيما طرح البيضاوين سؤال: “إلى متى تستمر حافلات الخردة في التجول وسط هاته المدينة في استهثار تام بحياة و مصالح المواطنين؟”.

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