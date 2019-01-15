انفجار ضخم وسط نيروبي.. ونيران تلتهم سيارات

هبة بريس - وكالات

هز انفجار ضخم مجمعا يضم فندقا ومكاتب في أحد أحياء العاصمة الكينية نيروبي، وسط إطلاق رصاص كثيف، حسبما قال شهود ومصادر أمنية، الثلاثاء.

وأظهرت لقطات للتلفزيون المحلي دخانا يتصاعد من المنطقة، حيث قال شاهد يعمل في مكاتب فندق “دوسيت”: “كانت هناك قنبلة، وهناك إطلاق نار كثيف”.

ونقلت وكالة “رويترز” عن امرأة كينية قولها إن دوي انفجارين سُمع في مجمع فخم يضم فندقا ومكاتب، في حين قال شخص آخر: “نتعرض للهجوم” ثم أنهى المكالمة.

وقال فيليب ندولو قائد شرطة نيروبي، إنه تم إغلاق منطقة ريفرسايد درايف للاشتباه في وقوع جريمة سطو، إلا أن المشاهد التلفزيونية تشير إلى ما يعتقد أنه هجوم كبير.

وشوهدت ألسنة النار وسحب الدخان الأسود تتصاعد من موقف السيارات في المجمع، حيث اندلعت النيران في العديد من السيارات فيما كان عشرات الأشخاص يفرون والبعض منهم تعرض لإصابات.

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