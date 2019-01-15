بسبب غياب الدرك.. ساكنة دواوير “ولاد حجاج” تنتفض ب”شرع اليد” ضد “الفراقشية”‎

هبة بريس – الدار البيضاء

منذ أسابيع باتت دواوير ولاد حجاج التابعة لجماعة الساحل اولاد احريز بإقليم برشيد مرتعا خصبا للمجرمين و المنحرفين و قطاع الطرق من اللصوص الذين تطلق عليهم الساكنة المحلية لقب “الفراقشية”.

و تعرضت الدواوير التابعة لهاته الجماعة مؤخرا لسلسلة من الهجمات للصوص مجهولي الهوية حيث قاموا بسرقة عدد من الأبقار و الخرفان مستغلين عتمة الليل و خلو المكان و غياب الدوريات الأمنية.

و رغم النداءات و الشكايات المتكررة للساكنة و استنجداهم غير ما مرة بعناصر الدرك الملكي غير أن الأمر لم يثن “الفراقشية” عن مواصلة سرقاتهم المتكررة للماشية.

و كرد فعل على التسيب الأمني الذي باتت تعيشه المنطقة، اتفق عدد من شباب تلك الدواوير على حراسة ممتلكاتهم بشكل جماعي حيث تجندوا بالعصي و الهراوات في مداخل الدواوير قبل ان يسقط بعض اللصوص في قبضتهم.

و أكد عدد من ساكنة تلك الدواوير التابعة لإقليم برشيد أنهم لجؤوا ل”شرع اليد” ضد “الفراقشية” نظرا لعدم تجاوب عناصر الدرك بالمنطقة مع شكاياتهم.

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