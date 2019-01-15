“الفياغرا” تقتل أربعينيا ببرشيد و صاحبة الشقة تنفي: “جا بغا يشري مني الدار”‎

نُشر بتاريخ :  2019-01-15 - 14:02
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هبة بريس – الدار البيضاء

لقي شخص أربعيني حتفه مساء أمس الاثنين بإحدى الشقق بمدينة برشيد و بالضبط بتجزئة جبران المتاخمة لمنطقة الحي الحسني الشعبية بعاصمة اولاد احريز.

و حسب مصدر مطلع، فقد توصلت عناصر الأمن بإخبارية تفيد بوجود جثة شخص كان يشتغل قيد حياته كحارس أمن خاص بالمدينة بإحدى الشقق السكنية في ملكية إمرأة.

و مباشرة فور ذلك، انتقلت دورية من الشرطة القضائية و العلمية لعين المكان، حيث تم تجميع البصمات و المعطيات التي قد تفيد في التحقيق خاصة في ظل مؤشرات تؤكد فرضية الوفاة نتيجة تناول جرعات مفرطة من مادة “الفياغرا” التي تعتبر كمهيج جنسي و هو ما ستؤكده أو تفنده تقارير المحققين.

و في الوقت الذي انتسلت شائعة الوفاة نتيجة “الفياغرا” ، علمت هبة بريس أن صاحبة الشقة نفت الأمر جملة و تفصيلا بعد استجوابها من طرف الأمنيين بخصوص تواجد الأربعيني بشقتها ، مضيفة أنها لا تعرف المعني بالأمر شخصيا و الذي جاء للشقة بغرض تفحصها من أجل شرائها قبل أن يسقط جثة هامدة بالأرض.

و تجدر الإشارة إلى أن صاحبة الشقة توجد حاليا قيد الاعتقال من أجل التحقيق خاصة بعد ان أمرت النيابة العامة بتعميق البحث في هاته النازلة مما يؤكد وجود أمر غير عادي و مريب في القضية.

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