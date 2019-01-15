الضباب و رداءة الطريق يتسببان في انقلاب “طاكسي” و الحادث يخلف ضحايا‎

هبة بريس- الدار البيضاء
تواصل الطريق الرابطة بين مدينتي برشيد و حد السوالم مسلس حرب الطرقات و هاته المرة بعد انقلاب سيارة أجرة من الحجم الكبير تؤمن النقل بين المدينتين.
و في هذا الصدد، علمت هبة بريس من مصادر مطلعة أن سيارة أجرة من الصنف الكبير قد انقلبت صباح اليوم الثلاثاء في الطريق الرابط بين برشيد و بومعيزة في اتجاه حد السوالم.
و وفق المصدر ذاته، فتعود أسباب الحادث إلى الضباب الكثيف و الطريق المهترئة و الضيقة التي تتسبب أسبوعيا في حوادث سير مميتة مما جعل مستعمليها يلقبونها بطريق الموت.
و لحسن الحظ لم يخلف الحادث أي خسائر في الأرواح رغم تسجيل إصابات متفاوتة كان أخطرها تلك التي أصيب بها السائق مما استدعى نقله على وجه السرعة لمستعجلات الرازي ببرشيد.