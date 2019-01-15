مباردة طيبة .. توزيع مساعدات غذائية وأغطية على ساكنة المناطق الجبلية

هبة بريس

أعطى معالي السفير علي سالم الكعبي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالمغرب، ووالي جهة بني ملال خنيفرة، اليوم الثلاثاء، بمدينة بني ملال، انطلاقة توزيع مساعدات غذائية وأغطية على الفئات المتعففة بالمنطقة انسجاما مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وفي إطار روح الأخوة والتعاون الإنساني التي تربط بين دولة الإمارات والمملكة المغربية.

وبهذه المناسبة، أكد معالي السفير علي سالم الكعبي أن هذه المبادرة الموجهة لسكان المناطق الجبلية للتخفيف من معاناتهم بسبب الظروف المناخية الصعبة تندرج في إطار سلسلة المبادرات التي تقوم بها سفارة دولة الإمارات بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات حفظه الله وبمتابعة ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات.

وعبر معالي السفير علي سالم الكعبي عن شكره وتقديره لوالي جهة بني ملال خنيفرة، وتعهد أن تقوم السفارة بالمزيد من المبادرات الخيرية والإنسانية الأخوية خلال الفترة القادمة في مختلف أنحاء المملكة المغربية، بما يُعزز روح التضامن القائمة بين البلدين الشقيقين.

هذا و حضر انطلاقة فعاليات المبادرة الإنسانية الأخوية الموجهة للمناطق الجبلية السيد/ سيف خليفة الطنيجي سكرتير أول بالسفارة والسيد علي الزعابي ملحق دبلوماسي بالسفارة وعدد من كبار المسئولين بالمنطقة.

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