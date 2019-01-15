تلميذة تقدم على الإنتحار بمنزل عائلتها بگليميم

هبة بريس

علمت هبة بريس ، من مصادر محلية بگليميم بأن تلميذة بالمستوى الثانوي أقدمت على محاولة الإنتحار بتناول سم مجهول المصدر داخل منزل عائلتها، ما خلق حالة من الذهول في نفوس ساكنة الحي.

وحسب ذات المصادر، فقد نقلت الفتاة على وجه السرعة، لقسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي بگليميم، لتلقي العلاجات الضرورية، بعدما تعرضت للإغماء إثر مضاعفات المادة السامة التي كادت تودي بحياتها.

هذا وفتحت عناصر الشرطة القضائية، تحقيقا معمقا في الحادث لمعرفة الأسباب، التي دفعتها لمحاولة الإنتحار وكذلك للوصول إلى مزود الفتاة بالمادة السامة والتي يجهل مصدرها، وذلك بإشراف من النيابة العامة المختصة.

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