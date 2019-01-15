كتالونيا .. اعتقال 3 أشخاص أحدهم يحمل الجنسية الجزائرية

هبة بريس - وكالات

أعلنت الشرطة الكتالانية ( موسوس دي إسكوادرا ) أنها بدأت الثلاثاء 15 يناير عملية أمنية واسعة بمدينتي برشلونة وإيغوالادا بجهة كتالونيا ( شمال شرق إسبانيا ) ضد خلية إرهابية يشتبه في أن عناصرها يتحركون بالمنطقة .

وقالت وسائل الإعلام المحلية إن هذه العملية الأمنية التي تنفذها الشرطة الكتالانية بأمر من المحكمة الوطنية وهي أعلى هيئة قضائية بإسبانيا ويشارك فيها أكثر من 100 عنصر من مختلف الوحدات الأمنية مكنت إلى حد الآن من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص .

وأكدت القنوات الإخبارية العمومية أن أحد الأشخاص الثلاثة الذين تم إلقاء القبض عليهم في إطار هذه العملية يحمل الجنسية الجزائرية .

وحسب وسائل الإعلام الإسبانية نقلا عن مصادر قريبة من التحقيق فإن الشرطة الكتالانية قامت في إطار هذه العملية التي تندرج في الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب والتي لا تزال متواصلة بست عمليات تفتيش مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تتسع دائرة الاعتقالات .

ويشتبه في أن أعضاء الخلية التي تستهدفها هذه العملية الأمنية التي تقودها الشرطة ليسوا متورطين في جرائم لها علاقة بالإرهاب فقط وإنما بالانتماء أيضا إلى منظمة إجرامية وارتكابهم لجرائم سرقة وغيرها من الجرائم والأفعال التي تضر بالصحة العامة .

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