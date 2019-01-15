سطات تستفيق على جريمة قتل والمشتبه به في قبضة الامن

هبة بريس_ سطات

علمت هبة بريس من مصادرها ان شابا في ربيعه الثاني لقي مصرعه إثر طعنة تلقاها من أحد المشتبه به على مستوى البطن كانت كافية لإسقاطه جثة مضرجة في دمائها بحي سيدي عبد الكريم المعروف اختصارا بحي دلاس بمدينة سطات.

وأكدت ذات المصادر، أن الشاب ظل يصارع الموت قبل أن يتم نقله على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بمستشفى الحسن الثاني بمدينة سطات، ومنه تم تحويله صوب قسم العناية المركزة قبل أن يسلم روحه لخالقها ليتم ايداع جثته مستودع الأموات بالمستشفى ذاته حيث من المرجح ان يتم اخضاعها لترشيح طبي دقيق للوقوف على أسباب الوفاة.

عناصر الامن التابعة لولاية أمن سطات، وفور علمها بالحادث انتقلت إلى عين المكان حيث تم القاء على القبض على المشتبه به ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية إلى حين التحقيق معه حول ما نسب إليه بتعليمات من النيابة العامة المختصة، للوصول إلى الأسباب الحقيقية وراء هذا الحادث.

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