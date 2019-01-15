إلغاء مئات الرحلات بسبب إضراب في مطارات ألمانيا

هبة بريس - وكالات

سجلت حركة الطيران في ألمانيا اضطرابا قويا الثلاثاء 15 يناير للمرة الثالثة في أقل من عشرة أيام بسبب إضراب موظفي الأمن في ثماني مطارات بينها مطار فرانكفورت، الاكبر في البلاد.

وتوقف العمل منذ الساعة 2,00 بالتوقيت المحلي (1,00 ت غ) وحتى 20,00 (19,00 ت غ) بدعوة من نقابة فيردي يشمل أيضا مطارات هانوفر وبريم وهامبورغ ولايبزيغ ودريسدن وارفورت وميونيخ ما يدل على اتساع نطاق حركة الاحتجاج الاجتماعية.

ويرتقب أن يتأثر نحو 220 ألف راكب في هذه الالغاءات أو تأخير الرحلات الثلاثاء كما حذر اتحاد المطارات الالمانية.

وفي فرانكفورت تم الغاء 610 رحلات من أصل 1200 كانت متوقعة، بحسب ناطقة باسم ادارة المطار صباح الثلاثاء قائلة ان “الركاب المغادرين من فرانكفورت لن تتاح لهم امكانية أن يستقلوا طائرة”.

وكانت ادارة المطار دعت في بيان “الركاب الى عدم التوجه للمطار”.

وفي هامبورغ تم الغاء نحو نصف الرحلات ال357 .

وفي ميونيخ ثاني اكبر مطارات ألمانيا، شمل الاضراب فقط المراقبة الامنية لكن مسؤولا نقابيا قال لوكالة فرانس برس إن “كل فريق الصباح تقريبا وقسما من فريق الليل” أوقفا العمل.

وندد اتحاد المطارات باضراب “غير مسؤول” و”غير متكافئ” فيما اتهمت شركة الطيران لوفتهانزا التي تعتبر بين الشركات الاكثر تضررا بالاضراب، نقابة فيردي بعدم ابداء “أي اهتمام بفكرة المساهمة في تحسين تنافسية ألمانيا في مجال النقل الجوي”.

وكان مطارا العاصمة تيغيل وشونفيلد وكذلك في كولونيا ودوسلدورف وشتوتغارت شهدت ايضا الغاء مئات الرحلات قبل عدة أيام.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0