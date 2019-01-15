سلا.. اعتقال مشجعين تبادلوا الرشق بالحجارة وأحدثوا أضرارا بالممتلكات

هبة بريس

أوقفت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة سلا، بعد منتصف ليلة الاثنين 14 يناير، أربعة عشر شخصا، من ضمنهم خمسة قاصرين، وذلك للاشتباه في تورطهم في تبادل العنف عن طريق الرشق بالحجارة وإلحاق أضرار مادية بممتلكات خاصة والسرقة.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الأشخاص الموقوفين المحسوبين على فصائل أنصار ومشجعي فريقين محليين كانوا قد تبادلوا الرشق بالحجارة والعنف على مستوى حي بطانة بمدينة سلا، مما تسبب في تكسير الواقيات الزجاجية لثلاث سيارات خاصة كانت مستوقفة بعين المكان، وإلحاق أضرار مادية بنوافذ ثلاثة منازل بالحي السكني المذكور، علاوة على إصابة سيدة برضوض على مستوى الظهر وتعريضها لسرقة هاتفها النقال.

وأضاف المصدر ذاته أن العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح الأمن الوطني أسفرت عن توقيف أربعة عشر شخصا من المتشاجرين، نتيجة خلافات سابقة بينهم حول تشجيع فريقين لكرة القدم، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتشخيص هويات كل المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية من أجل توقيفهم وتقديمهم أمام العدالة.

كما أشار البلاغ إلى أنه تم إيداع الأشخاص الرشداء الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، بينما تم الاحتفاظ بالقاصرين تحت المراقبة على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه الأفعال الإجرامية.

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