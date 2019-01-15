تركيا: نأسف عن اختلاف مواقف أنقرة وواشنطن

هبة بريس - وكالات

أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن أسفه إزاء اختلاف مواقف أنقرة وواشنطن بخصوص سوريا، مؤكدا أن تركيا هي من سينشئ المنطقة الآمنة في الشمال السوري.

ولكن أردوغان في الوقت ذاته أعرب، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء أمام كتلة “حزب العدالة والتنمية” الحاكم في البرلمان، عن أمله في أن تفاهما قد تم التوصل إليه في المكالمة الهاتفية التي جرت بينه ونظيره الأمريكي دونالد ترامب أمس.

وشدد الرئيس التركي على أن بلاده لن تسمح أبدا بوجود عناصر تنظيم “داعش” و”وحدات حماية الشعب” الكردية (التي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا) قرب حدودها، مهددا: “سنرمي بهم إلى حفرهم”.

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