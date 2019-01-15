“ديزي دروس” يستعيد الصدارة و يعلق” أول مورسو فالتاريخ كيطلع فطوندونس جوج مرات”

هبة بريس

تمكن مغني “الراب” عمر السهلي، المعروف ب”ديزي دروس” من استعادة الصدارة بأغنيته “المتنبي” كأكثر الفيديوهات مشاهدة على موقع “يوتيب” .

“المتنبي” التي تم تصنيفها قبل ساعات من قبل ادارة “يوتيب” كفيديو غير ملائم للجمهور الناشئ، وتراجع في “الطوندونس” بسبب حملة التبليغات المتتالية، نجح في العودة الى الصدارة.

واحتلت “المتنبي” منذ مساء أمس الاثنين المركز الأول في “الطوندونس” بموقع “يوتيب” بالمغرب، حيث بلغت نسبة مشاهدتها أزيد من 10 ملايين.

وتعليقا على ذلك، نشر “ديزي دروس” تدوينة في “ستوري” حسابه بموقع “انستغرام” قائلا:”أول مورسو فالتاريخ يطلع جوج مرات الأول فطوندونس”

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