فرنسا .. انطلاق “الحوار الوطني الكبير” و”السترات الصفراء” تستعد للاحتجاج

نُشر بتاريخ :  2019-01-15 - 09:58
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هبة بريس - وكالات

من المقرر أن يعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، انطلاق الحوار الوطني الكبير لحل أزمة السترات الصفراء”.

ويلقي ماكرون كلمة قصيرة أمام 600 عمدة بلدية أثناء مراسم افتتاح أعمال الحوار التي ستجري في قاعة الألعاب الرياضية ببلدة غراند بورتيرولد شمال البلاد.

وسيكون ذلك الخروج الأول لماكرون منذ أكثر من شهر تحت إجراءات أمنية مشددة.

وقد دعت “السترات الصفراء” وبعض النقابات الفرنسية للتظاهر في المكان الذي سيكون فيه ماكرون تحت شعار “سنحاول الاقتراب منه قدر الإمكان”.

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