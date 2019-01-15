مديرية التعليم بأكادير تفتح مؤسسة لتدريس الفنون والمسرح والموسيقى للتلاميذ مجانا

أحمد وزروتي: هبة بريس

أكد المدير الاقليمي لوزارة التربية الوطنية باقليم أكادير إداوتنان أن مؤسسة التفتح، والخاصة بتعليم المسرح ، الموسيقى، الصوت والصورة، الفن التشكيلي، ستنطلق في حصصها يوم 28 فبراير 2019 تنزيلا للمشروع التاسع المتعلق بالارتقاء بالعمل التربوي داخل المؤسسات التعليمية.

وشدد المدير الاقليمي رحال الناجي، في اتصال هاتفي مع هبة بريس، على أن عملية تسجيل تلاميذ الابتدائي والإعدادي والثانوي ستنتهي نهاية الأسبوع الحالي بمؤسسة خالد بن الوليد، من أجل وضع برمجة للحصص الدراسية تناسب أوقات فراغ التلاميذ.

وتعتبر هذه المبادرة تكميلا لنفس المشروع بعد أن تم فتح قاعات وتوفير أطر لتدريس اللغات (الاسبانية، الألمانية، الإيطالية) بذات المؤسسة.

هذا وسيستفيد تلاميذ الإقليم من هذه المبادرة مجانا حسب ما صرح به المدير الاقليمي للوزارة بأكادير.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0