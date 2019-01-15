الخاليقي: التعادل السلبي يزيد الضغوط على الزمالك

شفيق عنوري

اعتبر أيوب الخاليقي، لاعب اتحاد طنجة، أن نتيجة التعادل السلبي، التي انتهت عليها مباراة فريقه ضد ضيفه الزمالك المصري، برسم دور ال32 مكرر من كأس الاتحاد الإفريقي، تزيد الضغوط على الخصم أكثر.

وقال الخاليقي تفي تصريح تلفزيوني، إن نتيجة التعادل السلبي تزيد الضغوط على الزمالك أكثر منا.

وأضاف ظهير الفريق الطنجاوي، أن “فارس البوغاز” سيتوجه إلى مصر وليس لدينا ما نخسره.

يشار إلى أن مباراة الإياب ستقام في ال18 من الشهر الجاري، على أرضية ملعب برج العرب بالعاصمة المصرية القاهرة.

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