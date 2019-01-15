تسمم 35 تلميذا و8 معلمين في كندا

نُشر بتاريخ :  2019-01-15 - 08:48
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هبة بريس - وكالات

نقل 35 تلميذا و8 معلمين إلى المستشفى في مدينة مونريال الكندية للاشتباه في تسممهم بأول أكسيد الكاربون.

ونقلت صحيفة “Toronto Star” عن موظفي الإسعاف أن ما بين 15 و20 تلميذا اشتكوا من الغثيان والدوار إلى خدمة الإسعاف في بداية الأمر. ولكن بعد إجلاء كل التلاميذ إلى مبنى مدرسة مجاورة اشتكت مجموعة جديدة من التلاميذ والمعلمين من نفس الأعراض.

وقالت مصادر محلية إن سبب التسمم قد يعود إلى تسرب الغاز نتيجة مشاكل “مرتبطة بعمل نظام التدفئة” في مبنى المدرسة.

وكتبت الصحيفة أيضا أن حالة كل المتضررين في الحادث مستقرة حاليا. من جهتها أفادت خدمة الإطفاء بإجرائها فحصا لمبنى المدرسة.

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