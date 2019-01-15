رسائل اجتماعية وسياسية قوية .. “زيد آلملك زيد” تشعل “الفيسبوك”

هبة بريس

رسائل سياسية واجتماعية قوية تلك التي حملتها أغنية “زيد آلملك زيد” التي انتشرت بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الأخيرين.

الأغنية التي تؤديها فرقة نسائية شعبية “العونيات” تحدصت عن مجموعة من القضايا الاجتماعية والسياسية، عبر دعوتها السياسيين الى العمل، ومحاربة البطالة والهجرة السرية والإرهاب.

كما دعت الأغنية إلى الاهتمام بالشعب عامه وبالشباب بشكل خاص، وبقطاع التعليم والتشغيل، ليعيش المغاربة في “سلام” ولكي لا يضطر الشباب الى الهجرة.

أغنية “زيد آلملك زيد” حصدت إعجاب عدد كبير من النشطاء، الذين أكدوا أنها وجهت رسائل قوية ومهمة بطريقة فنية بسيطة وقريبة من جميع فئات الشعب.

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