طقس الثلاثاء .. استمرار برودة الجو بمختلف مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن يظل الطقس باردا بكل من المرتفعات، والمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي والهضاب العليا وبداخل البلاد وكذا بالسهول الشمالية ، مع تكون الجريحة محليا.

وستتشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية عند الصباح والليل، على السواحل الشمالية والسهول الشمالية والوسطى ، فيما ستبقى الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب فوق كافة أرجاء المملكة.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما، من الشرق بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة القوة، من الجنوب بالجنوب الشرقي للبلاد ، غير أنها ستكون شمالية إلى أحيانا متقلبة الاتجاه بباقي الأرجاء.

وستترواح درجات الحرارة الدنيا ما بين 4 درجات تحت الصفر وصفر (0) درجة بالمرتفعات، والهضاب العليا الشرقية، وما بين01 درجة و 6 درجات بالواجهة المتوسطية وشمال المنطقة الشرقية، وبالجنوب الشرقي، وسايس والغرب وهضاب الفوسفاط ووالماس والسواحل الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي والسهول الداخلية والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية، وما بين 07 و 14 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 05 و10 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 17 و24 درجة بجنوب المملكة ، وستكون ما بين 11 و16 درجة بباقي المناطق الأخرى.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية ومنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج محليا في المساء على طول ال ساحل الأطلسي.

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