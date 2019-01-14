المعطلون بأزيلال في مسيرة مشيا على الأقدام نحو ولاية بني ملال

نُشر بتاريخ :  2019-01-14 - 22:31
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة بريس ـ الرباط

تجتج تنسيقية المعطلين المجازين بأزيلال بطريقة خاصة حيث تخوض  مسيرة على الأقدام نحو ولاية الجهة ببني ملال للمطالبة بالادماج في الوظيفة العمومية و تنديدا بالاقصاء الممنهح الذي طال معطلي الاقليم..

 

وقالت مصادر هبة برييس ان المسيرة الاحتجاجية  التي انطلقت من ازيلال  وصلت قبل قليل لبين الويدان و من المنتظر أن تصل يوم غد لبني ملال .

وقالت مصادرنا ان  العديد من المعطلين  انطلقوا في مسيرة من بلدية أزيلال على الطريق الجهوية في اتجاه بني ملال بينما تكتفي القوات العمومية من أمن وطني و درك و قوات مساعدة بمراقبة الوضع .

 

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في مجتمع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

مستشارو فيدرالية اليسار يفضحون استقواء شخصيات نافذة على أراضي ”فلاحين بسطاء“

أصدر مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط، بلاغا للرأي العام خاصة ساكنة م…