المعطلون بأزيلال في مسيرة مشيا على الأقدام نحو ولاية بني ملال

هبة بريس ـ الرباط

تجتج تنسيقية المعطلين المجازين بأزيلال بطريقة خاصة حيث تخوض مسيرة على الأقدام نحو ولاية الجهة ببني ملال للمطالبة بالادماج في الوظيفة العمومية و تنديدا بالاقصاء الممنهح الذي طال معطلي الاقليم..

وقالت مصادر هبة برييس ان المسيرة الاحتجاجية التي انطلقت من ازيلال وصلت قبل قليل لبين الويدان و من المنتظر أن تصل يوم غد لبني ملال .

وقالت مصادرنا ان العديد من المعطلين انطلقوا في مسيرة من بلدية أزيلال على الطريق الجهوية في اتجاه بني ملال بينما تكتفي القوات العمومية من أمن وطني و درك و قوات مساعدة بمراقبة الوضع .

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