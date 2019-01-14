كيف نتقن كتابة اللغة الأمازيغية بالحرف اللاتيني؟ (الجذور)

مبارك بلقاسم

الجزء 6: جذور فعلية أساسية في الأمازيغية

من بين أهم الخطوات الضرورية ليمسك المرء باللغة الأمازيغية كلاما وكتابة هو الإمساك ببعض جذورها الفعلية الأساسية التي تشكل محرك (engine) اللغة. والإمساك بالجذور يعني أن يقدر المرء على استخدام الجذر للانتقال بين الاسم والفعل والنعت لكي يبني الجمل. وسنتعرف هنا على 18 من الجذور الأمازيغية الأساسية الكثيفة الاستخدام في الحياة اليومية.

1) الجذر الفعلي الأمازيغي ili الذي يعني “كُنْ! / كُوني!” هو المقابل الأمازيغي للفعل الإنجليزي to be أو للفعل الفرنسي être. ومن الجذر الأمازيغي لدينا هذه الصيغ والكلمات:

Talla أو Tilawt = الكينونة / الوجود.

Nec lliɣ = أنا كائن / أنا موجود.

Netta yella = هو كائن.

Netta yettili = هو يَكون.

Netta ad yili = هو سيكون.

Netta la yella أو Netta ttuɣa yella = هو كان.

imilli = الكائن.

imillan = الكائنات.

Asili = التكوين / الخَلْق.

2) الجذر الفعلي الأمازيغي el [ءل] الذي يعني “اِملِكْ! / اِمْلِكي!” هو المقابل الأمازيغي للفعل الإنجليزي to have أو للفعل الفرنسي avoir. ومن الجذر الأمازيغي لدينا مثلا هذه الصيغ والكلمات:

Netta ila أو Netta iřa = هو مَلَكَ / هو اِمتلكَ.

?Wi cek ilan أو ?Wi cek iřan = ديال من نتا؟ (من هو أبوكَ وأمكَ؟).

?Wi cem ilan أو ?Wi cem iřan = ديال من نتي؟ (من هو أبوكِ وأمكِ؟).

?Wi ilan aṛṛoḍ a أو ?Wi iřan aṛṛoḍ a = ديال من هاد لكسوا؟

Ayla أو Agla أو Agřa = المِلكية / التملك / الثروة / الممتلكات.

Ayetli = الرأسمال.

Ayellid أو Agellid أو Ajellid أو Ajedjid = المَلِك.

3) الجذر الفعلي efk أو ewc [ءوش] ويعني “اَعطِ! / اِمْنَحْ! / اِمنحي!”. ومنه نجد هذه المشتقات:

Netta yefka أو Netta yewca = هو أعطى / هو منح.

Timewcit أو Timewca أو Tifki أو Tikki = الإعطاء / المنح / المنحة.

Tiwici [ثيويشي] = الهدية / العطية.

4) الجذر الفعلي ksi أو asi يعني “خُذْ! / خُذي! / اِحمِلْ! / اِحمِلي!”. ومن بين مشتقاته:

Netta yeksi أو Netta yusi = هو أخَذَ / هو حَمَلَ.

Tikessit أو Tassayt = الأخذ / الحَمْل.

5) الجذر الفعلي ṭṭef [طّف] يعني “اِقبضْ! / اِقبضي! / أَمْسِكْ! / أمسِكي!” ومرادفه ameẓ. ومن مشتقاته:

Netta yeṭṭef أو Netta yomeẓ = هو قبض / هو أمسك.

Oḍof أو Ammaẓ = القبض / الإمساك.

Tommiẓt = قبضة اليد / كمشة يد من شيء ما (كمشة طحين مثلا).

Yettwaṭṭef أو Yettwameẓ = قُبِضَ / مقبوض / ألقِيَ القبض عليه.

6) الجذر الفعلي ssen ومعناه “اِعرفْ! / اِعرفي!”. ومن مشتقاته:

Nec ssneɣ = أنا عرفت / أنا عارف / أنا عارفة.

Netta yessen = هو عرف / هو عارف.

Nitni ssnen = هم عرفوا / هم عارفون.

Tussna = العِلم / المعرفة.

Amassan = العالِم.

Ussnan = عِلميّ.

Yettwassen = (هو) عُرِفَ / (هو) معروف.

Tettwassen = (هي) عُرِفَت / (هي) معروفة.

7) الجذر الفعلي ffeɣ [فّغ] ويعني “اُخرجْ! / اُخرجي!”. ومن مشتقاته نجد:

Netta yeffeɣ = هو خرج.

Netta yetteffeɣ = هو يَخْرُجُ.

Sufeɣ = أخرِجْ! / أخرِجي!

Netta yessufeɣ = هو أخرَجَ.

Netta yessufuɣ = هو يُخرِجُ.

Ufuɣ = الخروج.

Asufeɣ = الإخراج.

8) الجذر الفعلي adef أو atef ويعني “اُدخلْ! / اُدخلي!” ومرادفه kcem [كشم]. ومن مشتقاته:

Netta yudef أو Netta yekcem = هو دَخَلَ.

Netta yettadef أو Netta ar ikeccem = هو يَدخل.

Sidef أو Sekcem = أَدخِلْ! / أَدخِلي!

Netta yessidef أو Netta yessekcem = هو أَدخَلَ.

Netta yessadaf أو Netta ar yessekcam = هو يُدخِلُ.

Adaf أو Attaf أو Akcam أو Akeccum = الدخول / الولوج.

Asidef أو Asitef أو Asekcem = الإدخال / الإيلاج.

9) الجذر الفعلي ɣim أو qim أو qqim ومعناه “اِجلسْ! / اِجلسي! / اِبْقَ! / اِبْقَيْ!”. ومن مشتقاته:

Netta yeqqim = هو جلس / هو بقي.

Netta yettɣima = هو يَجلِس / هو يبقى.

Aɣimi = الجلوس / البقاء.

10) الجذر الفعلي bedd أو bded ومعناه: “قِفْ / قِفي! / توقف! / توقفي!”. ومن مشتقاته:

Netta ibedd أو Netta yebded = هو وقف / هو توقف.

Abeddi أو Abdad = الوقوف / التوقف.

Asbeddi أو Asebded = الإيقاف.

Addad = الحالة / الموقف.

11) الجذر الفعلي ini ومعناه “قُلْ! / قولي!”. ومن مشتقاته:

Nec nniɣ as = أنا قلت له / أنا قلت لها.

Netta yenna = هو قال.

Netta wer yenni = هو لم يقل.

Netta yeqqaṛ وَ Netta ar yettini وَ Netta da yettini = هو يقول.

Netta ad yini = هو سيقول.

Yettwanna = قيل.

Yettwaqqaṛ = يُقال.

Tinawt أو Tanna = القول.

12) الجذر الاسمي awal (الكلمة) الذي جاء منه الفعل siwel “تكلّمْ! / تكلّمي!”. ومن مشتقاته:

Netta yessiwel = هو تكلم.

Netta yessawal = هو يتكلم.

Netta ad yessiwel = هو سيتكلم.

Asiwel = التكلم / التعبير.

Amsawal = الحوار.

13) الجذر الفعلي awey ومعناه “اُجلبْ! / اُجلبي! / اِحْمِلْ / اِحملي!”. ويشتق منه:

Awey = اِحمِلْ / اِحمِلي! (بالدارجة: دّي! / دّي معاك!).

Awey-dd = اُجلبْ إلى هنا! / اُجلبي إلى هنا! (بالدارجة: جِيبْ! / جيبي!).

Nec iwyeɣ = أنا حَمَلتُ / أنا أخذت معي (بالدارجة: انا دّيت).

Nec iwyeɣ-dd = أنا جلبت (بالدارجة: انا جبت معايا).

Netta yuwey أو Netta yiwey = هو حَمَلَ / هو أخذ معه (هوا دّا).

Netta yuwey-dd أو Netta yiwey-dd = هو جلب (هوا جاب معاه).

Nec ad awyeɣ = أنا سأحمل معي (انا غادي ندّي معايا).

Nec ad dd-awyeɣ = أنا سأجلب إلى هنا (انا غادي نجيب).

Netta yettawey-dd = هو يجلب (هوا كا يجيب).

Netta ad dd-yawey = هو سيجلب إلى هنا (هوا غادي يجيب).

14) الجذر الفعلي ṭṭeṣ [طّص] ويعني “نَمْ! / نامي!” ومرادفاه gen وَ jen. ومنه:

Nec ṭṭṣeɣ أو Nec gniɣ أو Nec jniɣ = أنا نمت.

Nec tteṭṭṣeɣ أو Nec gganeɣ أو Nek jjaneɣ = أنا أنام.

Nec ad ṭṭṣeɣ أو Nec ad gneɣ أو Nec ad jneɣ = أنا سأنام.

iḍeṣ [إيضص] أو iṭṭeṣ [إيطّص] أو aggan أو ajjan = النوم.

15) الجذر الفعلي sew أو su يعني “اِشربْ! / اِشربي!”. ومنه:

Nec swiɣ = أنا شربت.

Nec sseɣ أو Nec sesseɣ = أنا أشرب.

Nec ad sweɣ = أنا سأشرب.

Tissi أو Tissit = الشرب.

Timessuyin = المشروبات.

16) الجذر الفعلي ecc [ءشّ] أو ečč [ءتّش] ويعني “كُلْ! / كُلِي!”. ومنه:

Nec cciɣ أو Nek ččiɣ = أنا أكلت.

Nec ttetteɣ أو Nekki ar cettaɣ = أنا آكل.

Nec ad cceɣ أو Neč ad ččeɣ = أنا سآكل.

Ucci أو Učči أو Macca = الأكل / الطعام.

17) الجذر الفعلي nker أو kker ومعناه: “اِنهَضْ! / اِنهضي!”. ومنه:

Nec nekreɣ أو Nec kkareɣ = أنا نهضت.

Netta yenker أو Netta yekkar = هو نهض.

Netta yettnakkar أو Netta yettekkar = هو ينهض.

Tanekra أو Tanukra أو Akkar أو Ukur = النهوض / النهضة.

18) الجذر الفعلي exs [ءخس] الذي يعني “أَرِدْ! (الإرادة)” ومرادفه ri. ومشتقاته:

Nec xseɣ أو Nekki riɣ = أنا أردت (انا بغيت).

Netta yexs أو Netta ira = هو أراد (هوا بغا).

Tuxsa [ثوخسا] أو Tayri = الإرادة.

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