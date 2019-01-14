بنشعبون :الوضعية الجبائية للتجار والحرفيين لن يطرأ عليها أي تغيير

هبة بريس ـ الرباط

كـشف وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون ان الوضعية الجبائية للتجار والحرفيين لن يطرأ عليها اي تغيير مضيفا انه التقى صباح اليوم الاثنين في اجتماع مهم مسؤولين عن إدارة الضرائب والجمارك

وأوضـح بنشعبون الذي كان يتحدث خلال خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس النواب أنه لا بد من تبديد مخاوف هذه الفئة لان هناك فهما خاطئا حسب قوله للمتغيرات التي جاء بها قانون مالية 2019.

وأكـد بنشعبون أن التجار والحرفين الذين يخضعون للنظام الجزافي غير معنيون بنظام الفوترة الالكترونية موضحا في نفس الان ان الفوترة الالكترونية لا تتم إلا للخاضعين للضريبة حسب نظام المحاسبة .

وأفــاد بنشعبون أن أي نص تنظيمي لن يتم إعداده إلا بمقاربة تشاركية مع الجمعيات المهنية للتجار، وسيتم اعتماده بشكل تدريجي.

وأشـار نفس الوزير أنه سيتم اشراك التنظيمات المهنية للتجار في أشغال المناظرة الوطنية الأولى للجبايات.