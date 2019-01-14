الاوقـاف توقف خطيبا حَرّم الاحتفال برأس السنة

هبة بريس ـ الرباط

أقدم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، على إعفاء محمد العمراني، إمام مسجد الشهداء بالرباط، من مهمة الإمامة والخطابة، بعد أن أكد في خطبة الجمعة 28 ديسمبر 2018 أن الاحتفال برأس السنة الميلادية “لا يجوز” انطلاقا “من الأحاديث الشريفة، ومن الفقهاء الذين حرموا هذا الاحتفال”.

وكان العمراني قال في خطبته إن “الاحتفال برأس السنة الميلادية غير جائز في الإسلام، انطلاقا من الأحاديث الشريفة، ومن الفقهاء الذين حرموا هذا الاحتفال”.

وقالت مصادر صحفة إن مندوبية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالرباط قد اتصلت بالامام المذكور مباشرة بعد نهاية صلاة الجمعة واستفسرته عن موضوع الخطبة .

واضافت ذات المصادر ان الاخير رد عليها بأن خطبته كانت حول الاحتفال برأس السنة الميلادية، و”أن المغرب باعتباره دولة إسلامية لا يجوز الاحتفال بأي عيد غير عيدي الفطر والأضحى”.

وسبق لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن أوقفت عددا من الخطباء لم يلتزموا بالخطب الرسمية، أشهرهم الخطيب بمسجد عمر بن الخطاب ببركان عبد الحميد نجاري، الذي انتقد في خطبة الجمعة ليوم 24 غشت 2018، سياسة السعودية معتبرا “زوال غطاء الكعبة فأل خير لزوال الظلم الذي استفحل فيها”.

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