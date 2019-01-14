الرميد: المغرب يعرف تطورا حقوقيا مستمرا رغم ما يشوبه من اضطراب

وشدد في هذا الصدد، على أن المغرب يتطور حقوقيا تطورا مستمرا ومضطردا لكنه تطور بطيء ومضطرب، مضيفا أن “الذين يأتون ببعض الحالات يركزون على هذا الاضطراب، ولكنه اضطراب يؤكد أن المغرب يسير في الاتجاه الصحيح وليس في الاتجاه الآخر”.

وأشار الوزير المكلف بحقوق الإنسان، إلى أن هناك مجموعة من المؤسسات التي هي قيد التأسيس والبناء يبقى فقط تفعيلها، مشددا على أن تفعيلها منوط بالإرادة العامة.

ولفت الوزير، إلى أن المملكة المغربية تتوفر اليوم على دستور متقدم يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية ويحميها، مردفا “نحن اليوم بصدد تأسيس وبناء مؤسسات حاملة لحقوق الانسان وللحريات، والتشريعات الضامنة لها على سبيل المثال هناك السلطة القضائية وما تم إنجازه على صعيدها من استقلال لمؤسساتها باعتبار أن القاضي دستوريا هو حامي الحقوق والحريات، وهناك أيضا المحكمة الدستورية باختصاصاتها الجديدة خاصة الاختصاص المتعلق بالدفع بعدم دستورية أي قانون يتعلق بالحقوق والحريات التي نص عليها الدستور”.