“صفقة مشبوهة” تفجر الخلاف داخل المجلس الجماعي لسيدي قاسم

هبة بريس- ع ـ ب

بالرغم من مصادقة مكتب المجلس البلدي على تمرير صفقة عمومية تقدر قيمتها بنحو 868,5 مليون سنتيم خصصت كتمويل استثنائي (A.S) من طرف وزارة الداخلية لفائدة جماعة سيدي قاسم من أجل إصلاح مداخل المدينة خاصة ما تعلق منها بتهئية الشوارع، و المساحات الخضراء، و التشوير، وصيانة الإنارة العمومية، إلا أن القرار النهائي لهاته الصفقة للسماح للمقاول بالشروع في تنزيلها على أرض الواقع، لا يزال حبيس رفوف رئيس المجلس البلدي و عامل إقليم سيدي قاسم, وذلك بعد تسريب التلاعبات المتكررة التي طالت هاته الصفقة التي عرفت اضطرابا كبيرا.

و وفقا لمصادر عليمة فإن المبلغ المالي الذي كان مرصودا للصفقة، ظل يتغير كل مرة، حيث لوحظ أن الإعلان الأول عن الصفقة التي حملت عدد 03/2018 و رصدت لها قيمة إجمالية قدرت في 9.180.030.00 درهم، قصد استنبات المساحات الخضراء، و التشوير، وصيانة الإنارة العمومية، وتهئية الشوارع، سرعان ما ألغيت بداعي غياب المتنافسين بشأنها، لتتم إعادة الإعلان عنها مرة ثانية تحت عدد 05/2018 وفتحت الأظرفة بشأنها بتاريخ 09/07/2018، حيث تغيرت قيمة الصفقة لتحدد في 8.885.350.00 درهم، بفارق 294680 درهم فقط، بالرغم من التقليص الكبير للخدمات التي كان معلنا عنها في الصفقة الأولى، ومع ذلك لم يحدث أي تغيير على مستوى المبلغ المالي المرصود للصفقة في صيغتها الثانية، حيث لم يكتب لها التفويت أيضا بسبب استمرار “الخلاف” مع المقاول الذي كانت ستؤول إليه، ليتم إلغاؤها و الإعلان عن طلب عروض بشأنها لمرة ثالثة بتاريخ 31 دجنبر 2018 تحت عدد 10/2018 بمبلغ مالي حدد في 8.685.120.00،حيث لوحظ تخصيص شارع واحد فقط (مدخل طريق طنجة في اتجاه وسط المدينة RR413/RP4548) دون أن يحدث “التقزيم” الذي طال الخدمات المرتبطة بالصفقة، أي تغيير على المبلغ المالي المرصود لها، خاصة و أن الإعلان عن الصفقات السابقة كان متضمنا لإعادة تأهيل الشوارع المتواجدة على مداخل المدينة، استعدادا للزيارة الملكية الذي بناء عليه حصلت الجماعة على دعم استثنائي من وزارة الداخلية، حيث تم الإلغاء الكلي للشارع المؤدي إلى طريق الرباط بينما كان مقررا في الصفقات الملغاة كساؤه بشكل كامل بمختلف أنواع العشب و الزهور و محطات الاستراحة و الألعاب وتزيين مدار طرقي و إنشاء نافورة و تقوية الإنارة، وهي الجداول التي تم إلغاؤها في الإعلان الثالث للصفقة الأمر الذي جعلها تدخل في شبهة ” التلاعب بالمال العام, واستعماله في غير مارصد له”

و على صلة بالموضوع، كان مستشارون بالمجلس الجماعي لسيدي قاسم ضمن الأغلبية و المعارضة، قد وضعوا في وقت سابق شكاية لعامل إقليم سيدي قاسم بتاريخ 03/07/2018 نددو من خلالها ب” مسلسل العبث بالصفقات العمومية بالجماعة الترابية لسيدي قاسم” متهمة ” رئيس المجلس البلدي بمواصلة العبث في تمرير الصفقات العمومية التي تشوبها مجموعة من الاختلالات التي تستوجب التحقيق المفصل في كل الحيثيات المرتبطة بها” داعية حينها عامل الإقليم ب”التدخل العاجل لإرجاء و تأجيل هاته الصفقة المبهمة، درءا لإهدار المال العام وحث رئيس المجلس الجماعي على وضع تصور حقيقي و واقعي يقدم من خلاله مصلحة المدينةعلى أي مصالح أخرى” وهي الشكاية التي لم تسجل أي تجاوب يذكر من طرف مصالح العمالة.

هذا ومن المنتظر أن تعرف تطورات هذا الملف فصولا مثيرة، خاصة و أن مصالح وزارة الداخلية ظلت تتعامل مع الدعم الاستثنائي (A.S)المقدم للجماعات برقابة شديدة، حيث تمنع بشكل قاطع استعمال الدعم الاستثنائي لأغراض أخرى غير التي رصدت له، أو التقليص منه، أو تفويته الوعاء الزمني المخصص له، وهو ما حدث مع هاته الصفقة التي ظلت تراوح مكانها منذ منتصف سنة 2017، قبل أن تطالها شبهة التلاعب بالمال العام.

جدير بالذكر أن عامل إقليم سيدي قاسم توصل بطلب توضيح من طرف عدد من مستشاري المجلس الجماعي لسيدي قاسم ينوب عنهم المحامي “صبري الحو” حيث طلبو من خلاله بتقديم التوضيحات و المعطيات الدقيقة حول هاته الصفقة التي دخلت في دائرة التلاعب بالمال العام.

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