بسبب تعطيل فراملها.. شاحنة من الحجم الكبير تتسبب في مأساة بأزمور

أحمد مصباح – الجديدة

أسفرت حادثة سير وقعت فصولها الدموية، اليوم الاثنين، بمدينة أزمور، عن مصرع سيدة، وإصابة ابنتها بجروح وصفت بالخطيرة.

هذا، وكانت شاحنة من الحجم الكبير مستوقفة، في حدود الساعة الثالثة من زوال اليوم الاثنين، في شارع مولاي الحسن بمدينة أزمور، وكان السائق غادرهأ، فيما كان العمال منهمكين في تفريغ حمولتها من أكياس الإسمنت، حوالي 40 طنا. وفجأة، انطلقت الشاحنة بمفردها، بعد أن لم تعد فراملها مشغلة، وكانت سرعتها تزداد بفعل المنحدر التي كانت مركونة فيه، رغم أن محركها لم يكن مشغلا.

وفي طريقها، دهست الشاحنة سيدة مسنة، حوالي 60 سنة، وابنتها، زهاء 40 سنة، ولم تتوقف رحلتها إلا بعد أن اصطدمت ببوابة حمام بالجوار، على بعد بضعة أمتار من دار الشباب.

هذا، ولقيت البنت مصرعها على متن سيارة الإسعاف، التي كانت تقلها بمعية والدتها التي أصيبت بجروح بليغة، إلى المستشفى الإقليمي بالجديدة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0