يتيم يُعدّد إجراءات الحكومة للحد من هجرة الشباب المغربي نحو أوروبا

قال وزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم، اليوم الاثنين، إن مواجهة الهجرة غير الشرعية هو موضوع تدخّل عدة قطاعات الحكومية من قبيل وزارة الداخلية وكتابة الدولة المكلفة بالهجرة والمغاربة المقيمين بالخارج، موضحا أن “اختصاص وزارة الشغل يدخل في نطاق تدبير تدفقات العمال الأجانب النظاميين بالمغرب”.

وأكد يتيم، في معرض جوابه على سؤال برلماني ضمن جلسة الأسئلة الأسبوعية الشفهية بمجلس النواب، أن الوزارة حريصة على استثمار الفرص المتاحة على مستوى التشغيل الدولي وتدبير تدفقات الهجرة القانونية، مبرزا أنها تسهر بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية على تتبع القضايا المتعلقة بالبحث عن فرص التشغيل بالخارج من خلال إعداد اتفاقيات اليد العاملة وتتبع تطبيقها.

وفي المقابل شدد الوزير، على أن المدخل الأساسي لمواجهة الهجرة غير الشرعية، هو التنمية الاقتصادية وخلق الثروة وتقليص الفوارق المجالية والفئوية، مسجلا أن التشغيل يعتبر أحد أولويات البرنامج الحكومي التي اعتمدها المخطط الوطني للتشغيل بهدف دعم خلق فرص الشغل والدفع بالاقتصاد الوطني حتى يتمكن من استيعاب الشباب الوافد على سوق الشغل.