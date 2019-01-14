الـزفزافي : لايمكن ان اغرد خارج السرب ومحاكمتي مسرحية

هبة بريس ـ الرباط

بعد ارغامه على الحضور لجلسة المحاكمة أعلن ناصر الزفزافي، من خلال بيان منسوب اليه نشره والده مقاطعته لجلسات المحاكمة بسبب ما اعتبره “غياب أدنى شروط المحاكمة العادلة”، مضيفا أن “قراره هذا لا رجعة فيه”.

وجاء في البيان أن “المحاكمة هي مجرد مسرحية من تأليف و إخراج المخزن، و رغم أنني كنت مقتنعا منذ البداية بأنها مجرد مسرحية إلا أنني تشبثت بأمل اختبار المؤسسة القضائية عساها تستدرك أخطاء المؤسسات الأخرى فشاركت وعريت وفضحت وكشفت كل الخروقات السياسية والاجتماعية“.

وأضاف الزفزافي في ذات البيان“الجميع اقتنع وعلى رأسهم الجماهير الشعبية، والمنظمات الحقوقية الوطنية و الدولية ببرائتي من كل التهم الملفقة لي، فإنه لا يمكنني أن أغرد خارج السرب، وأشارك في محاكمة كانت ضد على تاريخ الريف و رموزه وعلى رأسهم مولاي موحند”.

وختم البيان المنقول على لسان والده ”أمامكم الآن استخدام القوة كما عهدناكم أو إعدامي أو أي ما قد لا يخطر على بالي ويخطر على بالكم، وأيا كان فعلكم ففيه انتصاري و هزيمتكم”.

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