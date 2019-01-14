وقفة احتجاجية أمام سجن وجدة للمطالبة بالإفراج عن معتقلي حراك جرادة

هبة بريس ـ الرباط

نظمت العديد من الفعاليات الحقوقية والسياسية في مدينة وجدة والجهة الشرقية، أمس الأحد، وقفة احتجاجية على باب السجن المحلي في وجدة, مطالبة ب”الإفراج الفوري عن معتقلي حراك جرادة” المتواجدون في السجن المذكور.

وذكرت تقارير محلية أن هذه الوقفة تأتي “بعد التضييق على معتقلي الحراك، ودخول العديد منهم في إضرابات عن الطعام, إضافة لمنع مجموعة من المعتقلين الطلبة من الحضور إلى امتحانات نهاية السداسي الأول”.

منظمو الوقفة أكدوا عزمهم خوض محطات احتجاجية تصعيدية ما لم يتم الاستجابة لمطالبهم والحد من المضايقات التي يتعرض لها المعتقلون المذكورون.

وكان حراك جرادة انطلق عبر تنظيم احتجاجات شعبية للمطالبة بتحقيق التنمية الاقتصادية و تحسين الوضعية المعيشية لأهالي المدينة، لا سيما بعد وفاة عدد من شباب المنطقة داخل مناجم لاستخراج الفحم الذي يعد مصدر الرزق الوحيد لسكانها نظرا للغياب الكلي لفرص الشغل.

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