“البيجيدي” يدعو لوقف الانتهاكات بحق الروهنغيا

هبة بريس ـ الرباط

دعا حزب العدالة والتنمية، الإثنين، المجتمع الدولي إلى وقف الانتهاكات بحق مسلمي الروهيغيا في ميانمار ،وجاء ذلك في البيان الختامي للدورة العادية للمجلس الوطني للحزب، المنعقدة السبت والأحد، بالعاصمة الرباط.

وقال البيان، إن المجلس يعبر عن تضامنه، ويعلن استنكاره لما تتعرض له الأقليات المسلمة، ببعض الدول، وعلى رأسها مسلمي الروهنغيا من قتل وإبادة وتهجير.

وطالب المجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤوليته كاملة في إعمال القانون والمواثيق الدولية لوقف هذه الانتهاكات .

وناشد الحزب، المجتمع الدولي بإنصاف هذه الأقليات المسلمة، ووضع حد نهائي لعمليات الاضطهاد الممنهج التي تتعرض لها.

وعلى صعيد آخر، أشاد البيان نفسه بـ صمود الشعب الفلسطيني، وما يقدمه من قوافل الشهداء والجرحى، ضحايا الجيش الصهيوني الهمجي .

ودعا كافة الفصائل الفلسطينية إلى تعزيز الوحدة الوطنية في مواجهة العدو الصهيون معلنا رفضه لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.

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