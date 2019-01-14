معتقلو حراك الريف يقاطعون جلسات الإستئناف والقاضي يأمر بإحضارهم بالقوة

هبة بريس ـ الرباط

اوردت مصادر جيدة الاطلاع أن ناصر الزفزافي وباقي معتقلي “حراك الريف “،رفضوا الحضور الى جلسة المحاكمة بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء. وقالت ذات المصادر إن القرار الذي اتخده معتقلي حراك الريف ياتي احتجاجا على وضعهم خلال جلسات المحاكمة داخل “قفص زجاجي”، بينما يحضر الصحفي حميد المهداوي مدير موقع “بديل” المتوقف عن الصدور. واشارت ذات المصادر ان قرار عدم مغادرة سجن عكاشة ياتي احتجاجا على هيأة الحكم التي أصبحت تدبر الجلسات بنفس طريقة المرحلة الابتدائية.

من حهته قرر رئيس الجلسة لحسن لطفي، إحضار المعتقلين إلى محكمة الاستئناف باستعمال القوة، وذلك لحضور الجلسة.

وأمر القاضي إحضار ناصر الزفزافي قائد حراك الريف وباقي معتقلي الحراك، بالقوة العمومية من المركب السجني عكاشة، معلنا رفع الجلسة لمنح الفرصة لتنفيذ الإجراء.

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