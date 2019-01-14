برلمان “البيجيدي” : “نستنكر حملات التبخيس والتشهير التي تطال مناضلي الحزب”

هبة بريس

عبر المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، عن إدانته ل” حملات التشويش والتبخيس والتدليس والتشهير والاستهداف التي يتعرض لها الحزب وقياداته ومناضلوه بالموازاة مع تحقير دور المؤسسات المنتخبة وتبخيس أدائه”

المجلس، أكد عبر بلاغ صدر عقب أشغال دورته العادية المنعقدة متم الأسبوع بمدينة سلا، على عزم مؤسسات الحزب على الاستمرار في النضال ضد الفساد والاستبداد، وصمود أعضائه في مواصلة أداء مهامهم السياسية والتمثيلية على أفضل الوجوه الممكنة، والتعاطي الجاد والمسؤول مع الانتظارات والمطالب الاجتماعية.

ودعا المجلس أعضاءه ومنتخبيه ووزرائه، إلى مواصلة الإنصات لنبض الشارع والتجاوب المستمر مع قضايا المواطنين والمواطنات ومطالبهم المشروعة، والتفاعل مع الأحداث والوقائع وفق مبادرات استباقية على مستوى الحكومة والبرلمان والجماعات الترابية.

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