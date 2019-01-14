طعن عمدة مدينة بولندية خلال حفلة خيرية

هبة بريس - وكالات

فارق عمدة مدينة غدانسك البولندية، بافيل أداموفيتش، الحياة نتيجة تعرضه لعملية طعن ليلة أمس الأحد أثناء حفلة خيرية، أمام عدسات وسائل إعلام.

وأكدت السلطات أن أداموفيتش توفي في المستشفى اليوم دون أن يعود إلى وعيه متأثرا بجراحه البليغة، فيما أكدت نيابة المدينة توجيه تهمة القتل إلى المهاجم.

ونقل عمدة المدينة فورا إلى المستشفى بعد طعنه، وأجرى الأطباء عملية جراحية دامت خمس ساعات، لكنها لم تنجح في إنقاذ حياته.

وتداولت في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام مقاطع فيديو تظهر رجلا يصعد إلى المنصة أثناء الحفلة ويطعن عمدة المدينة بسكين عدة مرات.

وبعد تنفيذه العملية لم يحاول المهاجم الفرار من موقع الجريمة بل بقي على المنصة رافعا يديه.

وأفادت وسائل إعلام بأن المهاجم البالغ 27 عاما من العمر يدعى ستيفان، و سبق له أن أمضى فترة وراء القضبان بتهمة السطو على البنوك وخرج من السجن قبيل أسابيع.

وأكد شهود عيان أن المهاجم صرخ قبل تنفيذه الهجوم أن الحكم الصادر بحقه سابقا لم يكن منصفا.

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