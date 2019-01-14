مدرب الزمالك يختار التدرب في طنجة قبل العودة إلى مصر

شفيق عنوري

اختار السويسري كريستيان جيروس، مدرب الزمالك المصري، إجراء حصة تدريبية، عشية اليوم الإثنين، بمدينة طنجة، قبل التوجه إلى القاهرة.

ويتواجد الفريق المصري بمدينة طنجة، على خلفية لعبه ضد فريق الاتحاد، في إطار منافسات دور ال32 مكرر من كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وسيسافر الزمالك ليلة اليوم نحو العاصمة المصرية القاهرة، للاستعداد لمباراة الإياب أمام اتحاد طنجة، في ال19 من يناير الجاري.

يشار إلى أن المباراة التي جمعت الفريقين يوم أمس الأحد، انتهت بالتعادل السلبي.

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