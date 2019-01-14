المجلس الإقليمي للعيون يعقد دورة يناير ويصادق بالإجماع على نقاط جدول الأعمال‎

احتضنت صباح اليوم قاعة الاجتماعات بمقر المجلس الإقليمي للعيون، أشغال الدورة العادية لشهر يناير 2019 للمجلس الإقليمي للعيون، وترأس أشغال هذه الدورة “مولود علوات” رئيس المجلس الإقليمي، بحضور كل من والي جهة العيون الساقية الحمراء “بوشعاب يحضيه”، بالإضافة الى أعضاء المجلس باقليم العيون .

وتمت خلال هذه الدورة مناقشة النقاط الأربعة المدرجة بجدول الأعمال وهي على الشكل التالي:

1- مشروع برمجة إعتماد الأداء بالحساب الخصوصي لتجزئة حي مولاي رشيد الممددة.

2 – برمجة الفائض الحقيقي للميزانية الإقليمية عن السنة المالية 2018.

3- الدراسة والمصادقة على تعديل الهيكل التنظيمي لإدارة المجلس الإقليمي .

4- الدراسة والمصادقة على مجموعة اتفاقيات شراكة وتعاون .

وبعد المناقشة والدارسة تمت المصادقة على جميع النقاط المدرجة في جدول الأعمال لتختتم أشغال الدورة، التي مرت في أجواء سادها النقاش الجاد، بتلاوة برقية ولاء وإخلاص مرفوعة للملك محمد السادس.

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