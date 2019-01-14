في بادرة طيبة.. استقبال التلاميذ المقبلين على اجتياز امتحانات الإعدادي بالحليب و التمر‎

نُشر بتاريخ :  2019-01-14 - 15:00
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هبة بريس – الدار البيضاء

في بادرة طيبة و غير مسبوقة، قامت جمعية آباء و أولياء أمور تلاميذ الثانوية الإعداية ابن خلدون بمدينة برشيد باستقبال التلاميذ المقبلين على اجتياز امتحانات السنة الثالثة إعدادي بالحليب و التمر.

و تجندت جمعية آباء و أولياء أمور تلاميذ الثانوية الإعدادية السالفة الذكر بمدينة برشيد من أجل القيام بحملة دعم و تشجيع للتلاميذ الممتحنين في السنة الختامية لسلك الإعدادي و ذلك بتنسيق مع إدارة المؤسسة.

و لقيت حملة استقبال التلاميذ الممتحنين بالحليب و التمر إشادة و ترحيبا واسعين سواءا من التلاميذ أنفسهم الذين عبروا عن ارتياحهم بهذا الدعم المعنوي و كذا الأساتذة و الأطر التربوية و الإدارية للمؤسسة و الذين أكدوا أن هاته المبادرة ستسهم لا محالة في توفير أجواء ملائمة لاجتياز التلاميذ للامتحانات في ظروف مثالية.

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