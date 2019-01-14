العثور على جثة مهاجر مغربي داخل إحدى السيارات ببرشيد وسط استنفار أمني‎

نُشر بتاريخ :  2019-01-14 - 14:09
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هبة بريس – الدار البيضاء

علمت هبة بريس من مصادر مطلعة أن عناصر الأمن بالمدينة قد تمكنت ليلة أمس من العثور على جثة شخص داخل إحدى السيارات بمنطقة التيسير 1 ببرشيد.

الجثة و حسب ذات المصدر تعود لمهاجر مغربي يشتغل في التجارة و بالضبط في بيع الملابس و المستلزمات التي يجلبها من خارج أرض الوطن عبر سيارة كبيرة الحجم و هي التي وجد ميتا بإحدى مقاعدها الخلفية.

و وفق المصدر ذاته، فأثناء المعاينة الأولية لم تظهر أي علامات ضرب أو جرح على جثة هذا الشخص الذي هو في عقده الخامس، مما يرجح فرضية السكتة القلبية كسبب للوفاة.

و دخل وكيل الملك ببرشيد على خط هاته القضية، حيث أمر بإجراء تشريح لجثة الهالك فيما فتحت عناصر الضابطة القضائية تحقيقا شمل بعض أقاربه و المقربين منه و الجيران لجمع معطيات قد تفيدهم خلال عملية التحقيق و التي ستوضح حقيقة وفاته.

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