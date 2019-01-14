طانطان .. التحقيق في واقعة اضرام شخص للنار بجسده

هبة بريس

فتحت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة طانطان بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، اليوم الاثنين، وذلك لتحديد ظروف وملابسات إقدام شخص، من ذوي السوابق القضائية العديدة، على إضرام النار عمدا في جسده بالشارع العام بالقرب من مقر المنطقة الأمنية بالمدينة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعني بالأمر كان قد صب على جسده كمية من البنزين وأضرم النار في جسده بالشارع العام، عند حدود الساعة الرابعة والنصف من صباح اليوم الاثنين، لأسباب لازالت غير معلومة، وذلك قبل أن يلوذ بمقر المنطقة الأمنية حيث تمكن عناصر الأمن المكلفين بالحراسة الثابتة من إطفاء النار ونقل المعني بالأمر إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالشخص المصاب تحت الحراسة الطبية بقسم العناية المركزة بالمستشفى، بعدما أصيب بحروق في أطرافه العلوية ووجهه، وذلك في انتظار استقرار حالته الصحية ليتسنى البحث معه وتحديد ظروف وملابسات إضرامه النار عمدا في جسده، في حين تتواصل عملية الاستماع للشهود بمن فيهم أفراد عائلته.

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