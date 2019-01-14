توقيف 3 فتيات وشخصين داخل شقة معدة للدعارة بمراكش

ضاهر محمد؛ مراكش

تمكنت عناصر الامن بالدائرة 16 بمراكش، في الصباح الباكر من يوم امس الاحد، من توقيف 3 فتيات برفقة شخصين أحدهم متزوج وله أبناء، بإحدى الشقق بإقامة النجد بمنطقة الإزدهار بتهمة الدعارة والخيانة الزوجية و إزعاج الغير.

وجاء اعتقال المتهمين الخمسة، بعد شكاية من مواطنين يقطنون بشقق بنفس الإقامة، تقدموا بها إلى عناصر الدائرة 16 للأمن الوطني، بسبب الإزعاج والفوضى العارمة الذي خلفوه بدهاليز العمارة، وهو الأمر الذي استجابت له العناصر الأمنية المذكورة في الحين.

وبعد إخبار النيابة العامة من طرف عناصر الأمن، أمرت بمداهمة الشقة المذكورة، حيث عثروا على 3فتيات برفقة شخصين وهم في حالة سكر طافح.

وقد تم اقتياد الجميع إلى الدائرة الامنية، لتعميق البحث معهم وتقديمهم إلى العدالة.

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