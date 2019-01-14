أمن مراكش يوقف شاب متلبس بحيازة كمية من اقراص الهلوسة والكوكايين

ضاهر محمد؛ مراكش

علمت هبة بريس من مصادر موثوقة، ان عناصر الامن التابعة للمنطقة الرابعة المحاميد بمراكش، تمكنت ليلة امس من توقيف شاب قادم من احدى مدن شمال المملكة وبحوزته حقيبة مملوءة بالمخدرات الصلبة واقراص الهلوسة.

وحسب نفس المصادر، فإن العملية جاءت على إثر معلومات دقيقة تفيد بكون شخص قام من الشمال من اجل ايصال طلبية الى مروج مخدرات بحي المحاميد بمراكش، حيث تجندت العناصر الأمنية لتعقب المعني بالأمر بناء على المواصفات والمعطيات المتوفرة، لتتمكن من اعتقاله نحو الساعة الثانية عشرة و النصف ليلا.

وقد تم احالة الموقوف صباح يومه الإثنين على المصلحة الولائية للشرطة القضائية من أجل تعميق البحث والوصول الى مصدر شحنة المخدرات وصاحب الطلبية.

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