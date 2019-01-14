الأهلي المصري يستعين بـ”عجل” لمواجهة الجزائر

هبة بريس

أقدم لاعبو الأهلي المصري على ذبح عجل، للتخلص من سوء الطالع الذي لازم الفريق خلال الفترة الماضية، في ظل تعرض أكثر من لاعب للإصابة.

ومن أجل فك النحس، ذبح نجوم “القلعة الحمراء” العجل قبل انطلاق التدريب الصباحي على ستاد مختار التتش في القاهرة، حسب ما ذكرت مواقع مصرية.

ومني الأهلي خلال الفترة الأخيرة بسلسلة من الخسائر، إذ خسر في نهائي أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي، وودع كأس زايد للأندية الأبطال أمام الوصل الإماراتي، إلى جانب سقوطه أمام المقاولون العرب بالدوري المصري.

يأتي ذلك فيما يستعد الفريق للسفر إلى الجزائر لمواجهة شبيبة الساورة، الجمعة المقبل، فى الجولة الثانية من دوري مجموعات أبطال أفريقيا.

وتمكن الفريق القاهري من تحقيق أول فوز له، الأحد، في دور المجموعات بعد تغلبه على فيتا كلوب الكونغولي بثنائية نظيفة في افتتاحية مشوار الفريق في دور المجموعات.

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