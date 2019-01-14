تفتيش 3 مطارات في موسكو بعد بلاغات عن وجود متفجرات

نُشر بتاريخ :  2019-01-14 - 12:15
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هبة بريس - وكالات

صرح ممثل خدمات الطوارئ في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الاثنين، بأن الخبراء بدؤوا في تفتيش مطارات بالعاصمة بعد بلاغات من مجهولين بوجود “متفجرات”.

وقال ممثل خدمات الطوارئ لوكالة “سبوتنيك”: “تلقينا بلاغات من مجهولين بوجود “متفجرات” في ثلاثة من مطارات العاصمة — شيريميتيفو ودموديدوفو وفنوكوفو — وجاري تفتيشها الآن، مشيرا إلى أنه لم يجر إخلاء المطارات بعد.

يذكر أن الهيئات الروسية المتخصصة بالأمن تلقت في الفترة الأخيرة بلاغات كثيرة عن وجود متفجرات في الأماكن العامة مثل محطات القطارات والمطارات والمراكز التجارية، وذلك في العديد من المدن، وغالبا ما كانت نسبة 99.9 في المئة من هذه البلاغات كاذبة.

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