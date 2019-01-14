تجار سوس يعلنون خوض إضرابا ليومين ضد ” الفوترة”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

بالرغم من توضيحات قدمها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ومعه مديرية الضرائب، للتجار الصغار بخصوص نظام ” الفوترة” الجديد. دعت تنسيقية جمعيات و نقابات التجار في كل من انزكان ايت ملول و أكادير اداوتنان و أقاليم اشتوكة ايت باها و تارودانت كافة التجار و المهنيين الى خوض إضراب إنذاري يومي الثلاثاء و الأربعاء 15 و 16 يناير الجاري، على خلفية مطالبة الحكومة إلى مراجعة و تعديل و إلغاء كافة القوانين المجحفة في حق التجار و أشراك التجار و المهنيين في سن القوانين التي تمس حياتهم المهنية.

ورفضت التنسيقة في بيان لها، بشكل تام الإجراءات و التدابير الضريبية الجديدة التي اتخذتها الحكومة مطلع السنة الجارية ، و التي جاءت بشكل عمودي و أحادي دون اشراك المهنيين، مشيرة في ذات البيان الذي تتوفر ” هبة بريس ” بنسخة منه، أن المواد 145 من القانون المالي لسنة 2018 و المضافة الى المدونة العامة للضرائب، كالفصل 29 من شأنها أن تفتح أبواب التعسف على التجار و المهنيين دون حسيب أو رقيب.

التنسيقية ذاتها، دعت في البيان نفسه، السلطات العمومية الى الافراج عن الشاحنات و تسليم البضائع المصادرة في هذا الصدد لأصحابها، و وقف عمليات المطاردة و الاعتداءات من طرف المصالح الضريبية و الجمركية.

إلى ذلك، شهدت الأيام القليلة الماضية احتجاجات كبيرة من طرف التجار و المهنيين بسبب الشروع في تطبيق التدابير و الإجراءات الضريبية الجديدة خاصة اعتماد نظام الفوترة الآلية و الالكترونية على مسالك التجارة، و هو الامر الذي يعد بنظر الكثير من التجار تضييقا لا يحتمل.

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