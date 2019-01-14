تجار سوس يعلنون خوض إضرابا ليومين ضد ” الفوترة”

نُشر بتاريخ :  2019-01-14 - 12:04
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

ع اللطيف بركة : هبة بريس

بالرغم من توضيحات قدمها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ومعه مديرية الضرائب، للتجار الصغار بخصوص نظام ” الفوترة” الجديد. دعت تنسيقية جمعيات و نقابات التجار في كل من انزكان ايت ملول و أكادير اداوتنان و أقاليم اشتوكة ايت باها و تارودانت كافة التجار و المهنيين الى خوض إضراب إنذاري يومي الثلاثاء و الأربعاء 15 و 16 يناير الجاري، على خلفية مطالبة الحكومة إلى مراجعة و تعديل و إلغاء كافة القوانين المجحفة في حق التجار و أشراك التجار و المهنيين في سن القوانين التي تمس حياتهم المهنية.

ورفضت التنسيقة في بيان لها، بشكل تام الإجراءات و التدابير الضريبية الجديدة التي اتخذتها الحكومة مطلع السنة الجارية ، و التي جاءت بشكل عمودي و أحادي دون اشراك المهنيين، مشيرة في ذات البيان الذي تتوفر ” هبة بريس ” بنسخة منه، أن المواد 145 من القانون المالي لسنة 2018 و المضافة الى المدونة العامة للضرائب، كالفصل 29 من شأنها أن تفتح أبواب التعسف على التجار و المهنيين دون حسيب أو رقيب.

التنسيقية ذاتها، دعت في البيان نفسه، السلطات العمومية الى الافراج عن الشاحنات و تسليم البضائع المصادرة في هذا الصدد لأصحابها، و وقف عمليات المطاردة و الاعتداءات من طرف المصالح الضريبية و الجمركية.

إلى ذلك، شهدت الأيام القليلة الماضية احتجاجات كبيرة من طرف التجار و المهنيين بسبب الشروع في تطبيق التدابير و الإجراءات الضريبية الجديدة خاصة اعتماد نظام الفوترة الآلية و الالكترونية على مسالك التجارة، و هو الامر الذي يعد بنظر الكثير من التجار تضييقا لا يحتمل.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في مجتمع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

الدكالي يبحث مع نقابات القطاع قضايا المنظومة الصحية

عقد وزير الصحة أناس الدكالي مؤخرا بالرباط، اجتماعا مع ممثلي النقابات الأكثر التمثيلية وهي …