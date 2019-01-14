“سقالة” يطلق قائمته الجديدة ويضرب موعدا لمحبي الهدوء والصفاء

هبة بريس

يقع مطعم ومقهى “سقالة” La Sqala وهو واحد من أكثر الأماكن رمزية وحماية في الدار البيضاء، في موقع مثالي بين المحيط والمدينة القديمة. كما يوجد مطعم ومقهى السقالة المغربي في كل دليل سياحي، ويعد فضاء لا محيد عنه لكل الذين يبحثون عن الاسترخاء في المدينة، في أجواء لا يمكن نسيانها في قلب الحي التاريخي للمدينة الدار البيضاء. ورغم إنجاز أشغال النفق، تبقى أبواب السقالة Sqala مفتوحًة ترحيبا بعشاق السلام والهدوء.

وهذا ليس كل شيء: منذ فاتح يناير، يقدم مطعم السقالة وعلى إيقاع النوتات الموسيقية لنافورتها التي تقع في حديقتها الأندلسية، قائمة طعام جديدة، تجمع بين مزيج من النكهات المغربية والمتوسطية. في البرنامج، الروائح والوصفات التي تلهم التذوق مع مجموعة من السلطات الموسمية الأصيلة، البريوات، فواكه البحر والطواجن، أو لحم عرقوب الخروف ذو الشعبية الكبيرة!

وبفضل موقعه القريب جدا من المحيط الأطلسي، يقدم مطعم السقالة أيضاً خياراً رائعا لجميع محبي السمك الطازج. مشوي أو مطبوخ، فيليه سمك السلور والحبار وطبق الصياد، دون أن ننسى القريدس الشهير على الصفيحة، استجابة لكل الأذواق.

اللحوم لها هي الأخرى مكانتها ضمن قائمة الأطباق الشهية. فمطعم السقالة يقترح ركن المشاوي الذي يلبي طلبات كل عشاق الفوفيليه، وشرائح اللحم، واللحم المفروم والأسياخ ، وكذلك البرغر اللذيذ والشهي.

وبالنسبة لأولئك الذين يرغبون في تذوق أطباق المطبخ المغربي، فقد هيأ مطعم السقالة كل شيء من خلال تقديمه، كل يوم من أيام الأسبوع، طبقا خاصا احتفاء وتكريما لفن الطهو الكبير للمملكة. في القائمة: الكبد المشرمل يوم الثلاثاء، الهركمة يوم الأربعاء، الرفيسة يوم الخميس، الكسكس باجيجا يوم الجمعة وكباب المغدور يوم السبت.

أما بالنسبة لعشاق الحلويات، يقدم لكم مطعم السقالة تشكيلة جذابة من الحلويات، مع الباستيا الشهيرة بالحليب وعطر زهر البرتقال، أو تيراميسو بآملو والبندق المقرمش. إلى جانب مجموعة مختارة من المعجنات المغربية وبطاقة من كوكتيلات العصائر الطازجة!

وأخيرًا، يواصل مطعم السقالة تقديم وجبة الفطور شهية في الساعة 8 صباحًا في الصباح، لتناولها قبل الذهاب إلى العمل، وكذلك وجبة خفيفة شهيرة من الساعة الرابعة بعد الظهر إلى الساعة السابعة مساء، والتي تعتبر مثالية بعد مغادرة المكتب.

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