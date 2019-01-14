المغرب يدرس إمكانية الترشح لتنظيم كأس أمم إفريقيا لسنة 2025

شفيق عنوري

يدرس المغرب إمكانية الترشح لتنظيم كأس أمم إفريقيا 2025، بعد أن فضل عدم التقدم لاستضافة نسخة السنة الحالية خلفا للكاميرون.

وكشفت مصادر صحفية، أن الجامعة الملكية المغربية تفكر في الترشح لاحتضان المسابقة القارية للسنة المذكورة.

ويأتي تفكير المغرب في الترشح للنسخة، في ظل عدم حسم الاتحاد الإفريقي بشكل نهائي في هوية مستضيفها، بالرغم من اقتراب النسخة من غينيا.

وكان الاتحاد القاري للعبة، قد منح نسخة 2025 لغينيا، تعويضا لها عن كأس الأمم لسنة 2023، التي منحت لساحل العاج.

وستستضيف الكاميرون كأس أمم القارة السمراء سنة 2021، تعويضا لها هي الأخرى، عن نسخة 2019، التي سحبت منها بسبب عدم جاهزيتها.

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