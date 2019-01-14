سكان المعاريف يثورون في وجه نائب عمدة البيضاء و صفحته الفايسبوكية تتحول لحلبة تراشق‎

هبة بريس – الدار البيضاء

تفاعل مجموعة من سكان منطقة المعاريف بمدينة الدار البيضاء خلال الأسابيع الأخيرة مع موضوع يتعلق بإحدى الملاعب الرياضية عبر طرح مجموعة من الأسئلة على النائب البرلماني عبد الصمد حيكر و الذي يشغل في الوقت ذاته منصب نائب عمدة الدار البيضاء و رئيس مقاطعة.

و وجه عدد من المنتمين لمنطقة المعاريف وسط العاصمة الاقتصادية أسئلة محرجة لممثلهم البرلماني، حيث تحولت صفحته الرسمية بموقع الفايسبوك لموقع سجال و تراشق بين الطرفين خاصة بعد أن رد نائب العمدة على سؤال أحد السكان بطريقة اعتبرها البعض تحمل نوعا من الاستفزاز.

و وجه عبد الصمد حيكر تساؤلا لأحد المشتكين بعد أن وجه له عبارة “قول ليا شكون نتا بعدا عاد نجاوبك” ، و هو الأمر الذي لم يرق لا للمعني بالأمر و لا لباقي المنتسبين لمنطقة المعاريف و الذين انبروا للدفاع عن زميلهم بعبارة “يكون لي بغا يكون، السيد وجه لك سؤال يخص منطقة المعاريف لي نتا رئيس ديال مقاطعتها، جاوب على السؤال ماشي تهرب منو”.

و رغم إصرار ساكنة المعاريف على طرح سؤالهم على نائب عمدة المدينة بخصوص ملعب انتهت به الأشغال منذ مدة طويلة و لم يتم افتتاحه في وجه سكان المنطقة لحدود الساعة ، غير أن عبد الصمد حيكر المنتمي لحزب العدالة و التنمية عمد لتجاهل أسئلتهم و الرد عليها بمقولة زادت من غضبهم و احتقانهم.

و ختم البرلماني عبد الصمد حيكر ، رئيس المقاطعة، النقاش بمقولة من ضمنها “من يراك بعين التعالي انظر له بعين التجاهل…، امنح كل واحد حجمه لا أقل و لا أكثر”، ليفضل فيما بعد وقف النقاش و عدم الرد على بعض من أسئلة الساكنة و التي اعتبرها تحمل الكثير من التحامل و سوء النية المبيتة لحسابات سياسية ضيقة.

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