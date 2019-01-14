نواب الأمة يساءلون العثماني حول “مواجهة الفقر والهشاشة والجهوية المتقدمة”

هبة بريس

يعقد مجلس المستشارين الثلاثاء 15 يناير جلسة عمومية تخصص لتقديم “الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة”

وأوضح بلاغ للمجلس الاثنين، أن الجلسة ستخصص لمناقشة موضوعي “السياسات العمومية لمواجهة الفقر والهشاشة، خصوصا في العالم القروي”؛ و” الجهوية المتقدمة وإشكالات إدماج الشباب وتثمين قدرات القطاع الفلاحي”.

وأضاف البلاغ أن هذه الجلسة العمومية، التي تعقد طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور، ستنطلق ابتداء من الساعة الثالثة زوالا .

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0